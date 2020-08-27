بنات عبد الرحمن يفوز بثالث جوائزه من أيام عمان لصُناع الأفلام

نجح مشروع فيلم بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك في استكمال مسيرته الناجحة، وذلك بفوزه بثالث جوائزه ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاع الأفلام التابع لـمهرجان عمّان بالأردن، وهي جائزة تصميم الصوت بقيمة ١٧،٥٠٠ دولار أمريكي مقدَّمة من Acousmatic Film Sound في إستونيا في فئة المشاريع العربية في مرحلة ما بعد الإنتاج.





وسبق لـبنات عبد الرحمن الفوز بجائزتي راديو وتلفزيون العرب ART وروتانا في منطلق الجونة السينمائي الذي أقيم ضمن منصة الجونة السينمائية، وتبلغ قيمة كل جائزة دعمًا مادية قدره 10 آلاف دولار أميركي، كما حصل الفيلم على منح تمويلية من مؤسسة الدوحة للأفلام ومعهد تريبيكا ومنحة صندوق الأردن للأفلام (فئة الإنتاج) الذي تقدمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.





ويحكي فيلم بنات عبد الرحمن في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.



