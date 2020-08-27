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رياضة

رغم الأضرار الكارثية.. كيف يستفيد برشلونة من رحيل ميسي؟

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:12 م
ميسي نجم فريق برشلونة
ميسي نجم فريق برشلونة
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محمد السعيد
صدمات وكوابيس عاشتها جماهير فريق برشلونة خلال الأسابيع الماضية، وكانت البداية بالتفريط في لقب الدوري الإسباني، لصالح الغريم التقيلدي ريال مدريد.

ووضع لاعبو برشلونة والجهاز الفني والإدارة والجماهير آمالهم على لقب دوري أبطال أوروبا،  من أجل الخروج بلقب على الأقل من هذا الموسم الكارثي.

وبدلا من التتويج بدوري الأبطال، ودع برشلونة المسابقة من الدور ربع النهائي بفضيحة كروية أمام بايرن ميونخ، وخسر بنتيجة 8 - 2.

المصائب لا تأتي فرادى، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ، أخبر ليونيل ميسي إدارة برشلونة برغبته في الرحيل، لتزداد أوجاع جماهير برشلونة.

خرجت جماهير برشلونة في الشوارع احتجاجا على رحيل ميسي، لكن يبدو أن ليو اتخذ قرارا نهائيا لا رجعة فيه.

رحيل ميسي رسميا سوف يتسبب في أضرار كبيرة للفريق، لأن البلوجرانا سيفتقد أحد أهم المواهب في تاريخ كرة القدم، والذي كان دائما من يمتلك الحلول للفريق في الأوقات الصعبة، كما أن معظم ألقاب برشلونة في القرن الـ 21، جاءت بسبب ميسي.

شعبية برشلونة قد تتراجع خلال الفترة المقبلة، لأن جزءا من جماهير البلوجرانا تشجع الفريق بسبب ميسي، وهل ما قد يستبب في انخفاض القيمة المادية لرعاية النادي.

برشلونة قد يمر بانتكاسة مثلما حدث لريال مدريد عقب رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018، إذ لم يحاول تعويض البرغوث الأرجنتيني بصفقة من العيار الثقيل.

كيف يستفيد برشلونة من رحيل ميسي؟

لاشك أن رحيل ميسي سيتسبب في خسارة فادحة للبلوجرانا، لكن دوام الحال من المحال، فرحيل ميسي خلال السنوات القليلة المقبلة كان أمرا متوقعا، خاصة وأنه تتجاوز الـ 33 عاما.

في حال استمرار ميسي مع الفريق خلال الموسم المقبل، فسوف يحق له الرحيل مجانا، وينتهى عقده بنهاية موسم 2021، لكن رحيله هذا الصيف،  سيعود بالنفع من الناحية المادية على نادي برشلونة.

برشلونة سيستفيد ماديا من عملية بيع ميسي، وتصل قيمته إلى 150 مليون يورو، وهو ما يمهمد الطريق لضم نيمار أحد أبرز المواهب في العالم، والقادرة على خلافة ميسي بشهادة العديد من نجوم التحليل في إسبانيا والعالم، بالإضافة إلى صحيفة ماركا الإسبانية التي أكدت أن نيمار هو الوحيد في العالم القادر على خلافة ليونيل.

نيمار بإمكانة خدمة برشلونة لمدة 5 أو 6 موسم مقبلة على الأقل، حال التعاقد معه هذا الصيف، حيث لا يزال اللاعب في الـ 28 عاما.
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