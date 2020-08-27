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أخبار العالم

صفعة قوية لـ تركيا.. البرلمان اليوناني يصادق على الاتفاقية البحرية مع مصر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:35 م
البرلمان اليوناني
البرلمان اليوناني
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شيماء مصطفى
صادق البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، على اتفاق الحدود البحرية الذي تم توقيعه بين اليونان ومصر، في صفعة قوية تم توجيهها إلى تركيا.


ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، صادق البرلمان اليوناني على الاتفاقية التي تم إبرامها في وقت سابق من أغسطس الجاري وصدق عليها البرلمان المصري بالفعل.

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كان سامح شكري وزير الخارجية، وقع في 7 أغسطس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، من الجانب المصري، ووقع من الجانب اليوناني وزير الخارجية نيكوس دندياس.


وقال شكري، خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره اليوناني وأعقبه مؤتمر صحفي، إنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات ويتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة.


وشدد على أن هناك تنسيقا حول مختلف المواقف الإقليمية محل الاهتمام المتبادل، لافتا إلى أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الثروات في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين.


وأوضح شكري أن البلدين يجابهان التصرفات الداعمة للإرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي.


من جهته ذكر الوزير اليوناني أن هذا اليوم تاريخي لأنه يأتي بعد خمس سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن 800  يوناني من العاملين في قناة السويس عام 1956 استمروا في العمل بعد قرار التأميم.


ووصف التوقيع بالتاريخي بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين حيث تحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار بالمنطقة.


وأثار هذا الاتفاق غضب تركيا التي زعمت أنه انتهاك للجرف القاري الخاص بها. ·
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