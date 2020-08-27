هبة عوف: صيام عاشوراء كان فرضا وتحول إلى نافلة.. فيديو

حذرت الدكتورة هبة عوف، الداعية الإسلامية، من ظلم المرء لنفسه، بعدم فعل الطاعات فى يوم عاشوراء، وتعريض النفس للنفحات المباركة التى خصصها الله، لافتة إلى أن هذا اليوم كان مفروض اليوم فيه قبل شهر رمضان.





وتابعت عوف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "يوم عاشوراء كان فرضا، وتحول الى نافلة، ويجب على المسلمين التوسيع فيه على اهل بيتهم".





وأشارت إلى أن يوم عاشوراء عظيم السبب في ذلك أنه نسخ صيام يوم عاشوراء، وكان الفرض الأول في الصيام على المسلمين كان يوم عاشورراء.



وأوضحت، أن النسخ في الإسلام يكون من أعلى لأدني ومن شئ لآخر يساويه ومن شئ أدنى لشئ أعلى منه.