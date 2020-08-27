متابعة تطورات كورونا.. وزيرة الصحة تجتمع بمديري مستشفيات الحميات والصدر

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعًا اليوم، الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توافر الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد ومعايير مكافحة العدوى، في إطار حرصها على متابعة مستجدات وتطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (covid_19) أولا بأول.













وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت مديري المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مؤكدا حرص الوزيرة على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.





وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة وجهت بتدريب الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت، كما وجهت بتشديد إجراءات والتقصي والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دوري ومستمر.



