١٢٤٣ مسجدا تقيم شعائر صلاة الجمعة بعد عودتها بالأقصر

أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر ، إن المديرية أنهت استعداداتها بتجهيز المساجد الكبيرة استعدادًا للصلاة فيها غدًا الجمعة.





واشار إلى أنه سيتم فتح 1243 مسجدًا على مستوى محافظة الأقصر لصلاة الجمعة، ومن المقرر أن تكون خطبة الجمعة تحت عنوان "الأمل حياة".









وأكد عبد الدايم، ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المسجد والالتزام بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأشار إلى أن المساجد ستفتح قبل الإقامة بعشر دقائق والخطبة ستكون عشر دقائق وتغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بالمسجد.



