١٢٤٣ مسجدا تقيم شعائر صلاة الجمعة بعد عودتها بالأقصر

أعلن الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر، إن المديرية أنهت استعداداتها بتجهيز المساجد الكبيرة استعدادًا للصلاة فيها غدًا الجمعة.
واشار إلى أنه سيتم فتح 1243 مسجدًا على مستوى محافظة الأقصر لصلاة الجمعة، ومن المقرر أن تكون خطبة الجمعة تحت عنوان "الأمل حياة".
وأكد عبد الدايم، ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المسجد والالتزام بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأشار إلى أن المساجد ستفتح قبل الإقامة بعشر دقائق والخطبة ستكون عشر دقائق وتغلق المساجد بعد الصلاة بعشر دقائق مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية بالمسجد.
جدير بالذكر ان غدا الجمعة اول مرة يقام فيها صلاة جمعة منذ جائحة فيروس كورونا بأول مارس الماضي.