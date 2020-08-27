تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن الأحد الماضي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بمتفجرات أطلقها الحوثيون من اليمن تجاه السعودية.
كما أسقط السبت الماضي، طائرة مفخخة بدون طيار وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.