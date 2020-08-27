مطار القاهرة يلغي سفر راكب إماراتي يحمل تحليل PCR إيجابي

ألغت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، اليوم الخميس، سفر راكب إماراتى كان في طريقه إلي الشارقة بدولة الإمارات ، يحمل نتيجة تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا إيجابىة، وتم اتخاذ الاجراءات الصحية معه ونقله الي مستشفي حميات العباسية .





قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب علي رحلة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة ، قام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة ، بالكشف علي جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بالركاب من بطاقات صحية وشهادة تحليل PCR ،وتبين وجود راكب إماراتي يدعي "س.م" يحمل تحليل فيروس كورونا PCR إيجابي .





وأضافت المصادر ، أن علي الفور تم منع سفر الراكب وعزله بالمطار ونقله بسيارة العزل الي مستشفي حميات العباسية تحت اشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار .





وتطبق وزارة الطيران المدني، بجميع مطارات جمهورية مصر العربية، منذ منتصف أغسطس الجاري، قرار مجلس الوزراء بحظر دخول جميع القادمين إلى مصر من غير حاملي الجنسية المصرية دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.





وعدلت الحكومة المصرية، قبل أيام قليلة، قرار حظر الدخول إلى البلاد دون تحليل PCR، ليشمل جميع القادمين بما فيهم حاملو الجنسية المصرية القادمين من الخارج، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر القادم، وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.



