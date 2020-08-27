مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة Galistair الرومانية.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولى، أولى الرحلات الجوية لشركة Galistair الرومانية قادمة من مطار cluj برومانيا، على متنها 210 ركاب، منذ عودة الطيران إلى المطارات المصرية على خليفة أزمة فيروس كورونا المستجد.





وقامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالتعاون مع شركة المكتب العالمي، بتقديم الخدمة لطائرة الشركة الرومانية من طراز A321، فور وصولها مطار الغردقة، وتم استقبال الركاب القادمين على متنها بالورود من قبل فرق العلاقات العامة بالمطار، بحضور مهندس أشرف صابر مدير محطة الغردقة للخدمات الأرضية.





ومن المقرر أن تنظم شركة Galistair الرومانية، رحلة واحدة أسبوعيا إلى مطار الغردقة الدولى، قادمة من رومانيا على متنها أفواج سياحية بهدف زيارة الأماكن السياحية بمده البحر الأحمر.





وتبدأ المطارات المصرية، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.



