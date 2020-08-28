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فن

بـ شورت وتوب أسود.. جوهرة تتألق بإطلالة لافتة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:24 ص
جوهرة
جوهرة
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محمد بدران
شاركت الراقصة جوهرة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت جوهرة فى الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت شورت باللون الأسود مع بلوزة من نفس اللون اتسمت بالأكمام المصنوعة من قماش التل الشفاف.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جوهرة على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

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