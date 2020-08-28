الأغلى في العالم.. بيع خروف بـ 7 ملايين جنيه بسبب خناقة.. فيديو

تم بيع خروف صغير اسكتلندي بمبلغ لا يصدق، في مزاد مواشي، أمس الخميس، ليصبح أغلى خروف العالم.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم بيع الخروف الصغير الذي يحمل اسم (الجوهرة المزدوجة - Double Diamond) في مزاد بـ لإدراك للمزارعين، وكان الحمل واحدا من 19 حملا تم بيعها بأكثر من 10 آلاف جنيه استرليني في المزاد.





وتم بيع الحمل (دوبل دياموند) من قبل المربي الشهير تشارلي بودن في ستوكبورت بـ شيشاير، وتعود أصل الحمل إلى جزيرة تيكسل في هولندا وهو المكان الأكثر شعبية لتربية الأغنام بسبب جودة اللحوم، وتم نقلها إلى تيكسلز الهيرة بالمملكة المتحدة.





وتم بيعها بمبلغ خرافي وهو 365 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 7 ملايين و300 ألف جنيه مصري، لسبب غريب وهو نشوب حرب مزايدة بين عدد من المشاركين في المزايدة أدت إلى ارتفاع ثمنه من الثمن الافتتاحي 10500 ألف جنيع استرليني إلى أضعاف أضعاف ثمنه.





وعادة ما تبلغ تكلفة الحمل في المملكة المتحدة 100 جنيه إسترليني، لكن الكباش عالية الجودة يتم استخدامها في التربية، وتم شراء الحمل بواسطة شراكة لـ 3 أشخاص، وتم بيع ثاني أغلى خروف بالمزاد بمبلغ 68 ألف دولار ويحمل اسم (كوال).





ويذكر أن كان أعلى مبلغ تم تحقيقه من بيع الاغنام هو 231 ألف جنيه إسترليني، دفعهم دوجلاس في سوق لانارك في أغسطس 2009 لشراء الخروف تيكسل وعمره حينها 8 أشهر فقط.





<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/2238232.html"></iframe>