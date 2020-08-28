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محسن مرسي: المدينة الشبابية بالأسمرات مفتوحة لكل المواطنين.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:57 ص
المدينة الشبابية
المدينة الشبابية بالأسمرات
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البهي عمرو
قال الدكتور محسن مرسي، المدير التنفيذي للمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتذليل كافة المشكلات أمام المواطنين بـ الاسمرات وفى جميع المحافظات، موضحًا أن المدينة الشبابية بحي الأسمرات تتميز بأشياء كثيرة جدًا. 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن المدينة مقامة على 11 ونص فدان، والمدينة بها جميع الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أن صندوق تحيا مصر ساهم بشكل كبير فى هذا المشروع.

ولفت إلى أن  المدينة تعمل على مدار الثلاث أشهر كفترة تجريبية، وأن هناك مسابقات تتم وتذكرة الدخول تكون بـ 20 جنيها، ويوجد فى المدينة كافيهات ومطاعم.

وأوضح أن المدينة الشبابية و الملاعب مفتوح لكل المواطنين وليس لـ الأهلى بحى الأسمرات.

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