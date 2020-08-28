مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تخرج للنور في أسيوط.. وضع حجر أساس إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالطوابية.. واستمرار العمل في تطوير معيشة أهالي 60 قرية

مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الطوابية بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ أسيوط : تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"





قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوضع حجر أساس مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الطوابية التابعة لمركز الفتح بتكلفة 5 ملايين و112 ألف جنيه والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتفقد المحافظ معدلات التنفيذ واستمرار العمل.





وذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وفي إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.





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جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس صابر عبد الرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.









وقال محافظ أسيوط إن الوحدة الصحية بالطوابية سيتم إنشاؤها على مساحة 1083 متر وتبلغ مساحة المبنى فقط 650 مترا بتكلفة 5 ملايين و112 ألف جنيه وبمدة تنفيذ 5 أشهر ونصف وذلك ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري انشائها بالقرى والمراكز والتي تتمثل في إحلال كلى وتطوير وتجهيز عدد 27 وحدة صحية بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجرى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.





وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للابنية التعليمية ووزارة الصحة لافتًا إلى تجهيز الوحدات الصحية الجارى إنشاؤها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشاملة وتلبى احتياجات المواطنين.





وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.



