مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تخرج للنور في أسيوط.. وضع حجر أساس إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالطوابية.. واستمرار العمل في تطوير معيشة أهالي 60 قرية

مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الطوابية بتكلفة 5 ملايين جنيه
محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوضع حجر أساس مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الطوابية التابعة لمركز الفتح بتكلفة 5 ملايين و112 ألف جنيه والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتفقد المحافظ معدلات التنفيذ واستمرار العمل.
وذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وفي إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.
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جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس صابر عبد الرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.
وقال محافظ أسيوط إن الوحدة الصحية بالطوابية سيتم إنشاؤها على مساحة 1083 متر وتبلغ مساحة المبنى فقط 650 مترا بتكلفة 5 ملايين و112 ألف جنيه وبمدة تنفيذ 5 أشهر ونصف وذلك ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري انشائها بالقرى والمراكز والتي تتمثل في إحلال كلى وتطوير وتجهيز عدد 27 وحدة صحية بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجرى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.
وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فضلا عن تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للابنية التعليمية ووزارة الصحة لافتًا إلى تجهيز الوحدات الصحية الجارى إنشاؤها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشاملة وتلبى احتياجات المواطنين.
وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرًا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تضمن موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوضع قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط الحكومة التنموية.
وأشار التقرير إلى أن عدد قرى محافظة أسيوط التي استفادت من مبادرة "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، يبلغ 60 قرية، باستثمارات تقدر بـ 729.455.000مليون جنيه، مُوزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، بواقع 64 مشروعًا، ومشروعات رفع كفاءة الإنارة العامة، بعدد 7 مشروعات، والرصف، 39 مشروعا، والخدمات الصحية، 27 مشروعا، ومشروعات الطب البيطري، بواقع 8 مشروعات، والخدمات التعليمية، بعدد 36 مشروعا.
وتناول اللواء محمود شعراوى فى التقرير المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، من بينها مشروعات "مد وتدعيم شبكات مياه الشرب"، بأطوال مختلفة تصل إلى 1500م، ومشروعات "دق آبار" و"وتوريد طلمبات" وشراء مولدات "ديزل"، وتركيب أعمدة محولات وكشافات ولمبات، وإقامة مراكز شباب أو صالات رياضية بالقرى المستهدفة، ورصف وصيانة طرق، مع التركيز على طرق الربط الخارجية.
كما تضمنت مشروعات التطوير إنشاء وتجديد وتوسعة الوحدات الصحية بالقرى، وتوسعة الفصول المدرسية، وإنشاء فصول جديدة، وإجراء إحلال جزئي وكلي لعدد كبير من المدارس، فضلا عن مشروعات استكمال توصيل الصرف الصحي للقرى، وإنشاء وإحلال وتجديد الوحدات البيطرية بالقرى، وشراء أجهزة سونار.