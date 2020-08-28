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أخبار العالم

المبعوث الأممي للشرق الأوسط: الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:47 م
غزة
غزة
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سمر صالح
أكد المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن الوضع فى قطاع غزة وحولها يتدهور بسرعة.

واغارت طائرة حربية اسرائيلية على موقع للمقاومة شرق مدينة غزة فجر اليوم الجمعة، واستهدفت الموقع بثلاثة صواريخ ما الحق به اضرارا مادية.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة جنوب غرب غزة باربعة صواريخ.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطة لقوة حماة الثغور شرق رفح جنوب قطاع غزة دون الابلاغ عن اصابات في الحادثين.

واعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي ان طائرات مقاتلة وطائرات ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بنية تحتية تحت الأرض وموقعًا عسكريًا لحماس بزعم الرد على استمرار نفخ البالونات المتفجرة وحرقها من قطاع غزة إلى المستوطنات خلال النهار.

وفي الساعة الخامسة صباحا اطلقت المقاومة الفلسطينية ستة صواريخ صوب المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.
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