10 دقائق.. وزير الأوقاف أول الملتزمين بوقت خطبة الجمعة..فيديو

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة أول صلاة جمعة، من مسجد محمد علي بالقلعة، بعد تعليق دام خمسة أشهر، بسبب جائحة كورونا.





وكان وزير الأوقاف، أول الملتزمين بقرار الوزارة، بشأن تخصيص عشر دقائق لخطبة الجمعة، فكانت الخطبة من صعوده إلى المنبر حتى إقامة الصلاة، عشر دقائق فقط، حيث بدأت في الثانية عشر وخمس دقائق، وانتهت في الثانية عشر وخمس عشرة دقيقة.





و خصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: (الأمل حياة) مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.



