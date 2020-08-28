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ديني

10 دقائق.. وزير الأوقاف أول الملتزمين بوقت خطبة الجمعة..فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:54 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة أول صلاة جمعة، من مسجد محمد علي بالقلعة، بعد تعليق دام خمسة أشهر، بسبب جائحة كورونا.

وكان وزير الأوقاف، أول الملتزمين بقرار الوزارة، بشأن تخصيص عشر دقائق لخطبة الجمعة، فكانت الخطبة من صعوده إلى المنبر حتى إقامة الصلاة، عشر دقائق فقط، حيث بدأت في الثانية عشر وخمس دقائق، وانتهت في الثانية عشر وخمس عشرة دقيقة.

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: (الأمل حياة) مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير.

وشددت وزارة الأوقاف، ألا  يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مؤكدة على ثقتها  في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

ومن جانبه وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني، وأخرى فرعية في كل مديرية برئاسة مدير المديرية استعدادا لاستقبال خطبة الجمعة المقبلة بعد قرار مجلس الوزراء بعودتها.

وأكد الوزير على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان: "الأمل  حياة".
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