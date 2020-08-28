القبض على محمود عزت.. حزب الحرية: على الإخوان استخراج شهادة وفاتها

قال الاستاذ أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسى والأمين العام لحزب الحرية المصرى، إن القبض على الإخواني الإرهابي الهارب محمود عزت هى ضربة قاسمه من رجال الأمن المخلصين الساهرين على أمن وآمن الوطن، فهي ضربة للجماعة الإرهابية ونهاية لتنظيم ومخططات الشر.





وأضاف مهني، أن الإرهابي محمود عزت يعتبر قائد الجناح العسكري داخل الجماعة وهو المخطط الرئيسي للعمليات الإرهابية التي شهدها الوطن، فهو العقل المدبر لكل جرائم التنظيم في الداخل والخارج منذ القبض على ‎المرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع في ٢٠١٣، مشيرا الى أن عناصر جماعة الإرهابية ان تستخرج شهادة وفاتها.





وأكد مهني إن الجماعة الإرهابية اتخذت موقف عدائى ضد الدولة المصرية خلال اعتصام رابعة والنهضة المسلحين والي طلك الحين من محاولات مستميته من تجل تشويه صورة مصر فى الداخل والخارج والمحافل الدولية، في محاولة لاحراج مصر وقادتها خارجيا .





وأشار إلى أن الشعب المصرى باكمله يوجه تحية لرجال مصر المخلصين ورجال الأمن الحامين والحافظين على الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انقذ مصر من السقوط في الهوية إبان حكم الجماعة الإرهابية.