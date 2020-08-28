استعدادا لموجة كورونا الثانية.. الكمامة القماش تمنع العدوى بنسبة 99.9%

تستعد دول العالم للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقبل زيادة أعداد الإصابات مجددا، يتبادر السؤال نفسه الذي كان محل انشغال الجميع في الشتاء الماضي عن مدى فعالية قناع الوجه (الكمامة) القماش.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهرت المزيد من الأدلة على أن ارتداء الأقنعة يمكن أن يمنع الشخص المصاب من نشر فيروس كورونا المستجد للآخرين.





و وجدت دراسة جديدة أن أغطية الوجه المصنوعة منزليًا من القطن تمنع 99.9% من القطرات المعدية في الهواء عندما يسعل شخص ما أو يتحدث، أما فعالية الأقنعة الجراحية تمنع 100% من القطرات.





وأظهرت الاختبارات أن الشخص الذي يقف على بعد ستة أقدام من شخص بدون قناع، معرض أكبر للخطر حيث يستنشق الرذاذ أكبر بما يصل إلى 1000 مرة من شخص يقف على بعد 1.5 قدم من شخص يسعل يرتدي قناعًا.





وفضلا عن ذلك القناع القطني المصنوع منزليا من طبقة واحدة، يقلل من عدد القطرات المعدية بأكثر من 1000 ضعف، و يقول الفريق، من معهد روزلين بجامعة إدنبرة في المملكة المتحدة: "إن النتائج تظهر أهمية ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة، حتى إذا كنت مصابًا بـ كوفيد-19 فأنت لا تسبب مرضًا للآخرين".





فيما قال الباحث الرئيسي الدكتور إجنازيو ماريا فيولا، في كلية الهندسة بجامعة إدنبرة: "لقد علمنا أن أقنعة الوجه من مواد مختلفة فعالة بدرجات متفاوتة في منع قطرات السعال الصغيرة".



