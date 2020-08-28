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تعليم

جامعة عين شمس: استقبال 2353 طالبا بمعامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 05:33 م
تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
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حسام الفقي
استقبلت  معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس الطلاب الراغبين في التنسيق بالمرحلة الأولى، حيث توافد على جميع المعامل ٢٣٥٣ طالبًا .

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جاء ذلك على مدار ايام المرحلة الأولى من التنسيق ، حيث توافد ٨٤٦  طالبًا على معامل كلية الآداب و٦٣٥ طالبًا  على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و ٤٨٦ طالبا على معامل كلية الهندسة ٢١٢ طالبا على معامل كلية البنات و ١٧٤ طلاب على معامل كلية الزراعة.

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يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و قد تم  مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.
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