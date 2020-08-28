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تعليم

إعلان شروط الالتحاق بالدراسات العليا فى ألسن عين شمس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:32 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس  شروط الالتحاق بالدراسات العليا بكلية الألسن للعام الدارسى٢١/٢٠

وأكد الدكتور أشرف عطية وكيل كلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث أن شروط الالتحاق بالدراسات العليا في الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا المعلومات بنظام الساعات المعتمده لهذا العام تشترط على المتقدم أن يكون الطالب حاصلا على ليسانس الألسن بتقدير  عام جيد على الأقل أو تقدير +c لنظام الساعات المعتمدة. 

أو أن يكون حاصلا على ليسانس الألسن من أي كلية مناظرة لكلية الألسن ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وبنفس التقدير كما يشترط ان يكون الطالب قد درس لغتين أجنبيتين بخلاف اللغة العربية.


وأضاف ان الكلية تقبل الطلاب  الوافدين الحاصلين على ليسانس معادل ومعترف به من قبل  المجلس الأعلى للجامعات شرط حصولهم على تقدير عام جيد وبعد صدور الموافقات اللازمة مع ضرورة إخطار إدارة الوافدين. 

واشار إلى ان القبول بالدراسات العليا  يشترط اجتياز الطالب لامتحانات القبول التحريرية كما يشترط ان يكون الطالب حاصلا على شهادة toifl_icdl معا.
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