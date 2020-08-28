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رياضة

سواريز يقترب من الاننقال لـ يوفنتوس في صفقة تبادلية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:07 م
سواريز
سواريز
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير تليفزيونية، اليوم الجمعة، أن الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني اقترب من الانتقال لـ يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية.

وأعلم الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، سواريز بعدم حاجته له الموسم المقبل.

وذكرت قناة إسبورتي إنتراتيفو البرازيلية أن يوفنتوس يريد ضم سواريز، كما أن النادي خيار ممتاز لمهاجم الأوروجواي.

وأشارت القناة بأن ذلك فقط قد يحدث في حالة انتقال أحد لاعبي يوفنتوس لـ برشلونة، لعدم قدرة اليوفي على شراء سواريز بمقابل مادي كبير.

وارتبط نادي برشلونة بالتعاقد مع بيرنانديسكي ودي تشيلو من يوفنتوس وقد يدخلا ضمن الصفقة.
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