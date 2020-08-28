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ثقافة

دمنهور للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة مطروح

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
 يتألق مسرح قصر ثقافة مطروح بإبداعات فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث استضاف المسرح فرقة دمنهور للموسيقى العربية، قدمت الفرقة مجموعة متميزه من أغانى الطرب المصرى والتراث الجميل وسط ترحيب السادة الحضور، حضر الحفل مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.

أقامت المواقع الثقافية بالفرع عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة اونلاين منها ورش متنوعة لذوى الاحتياجات الخاصة ببيت ثقافة برانى من الفوم الملون وطريقة عمل الدوده حيث استخدمت الفنانة الدوائر فى عمل دوده ملونة بشكل مبسط، بجانب ورشة فنية لعمل شكل قرص الشمس من الفوم الملون لذوى الاحتياجات الخاصة ببيت ثقافة سيوه حيث أوضحت الفنانة طريقة استخدام الدائرة والشرائط الملونه من الفوم فى تشكيل قرص الشمس، ورشة التشكيل بالدائرة ببيت ثقافة الضبعه قدمتها اونلاين الفنانة شيرين جورج حيث أوضحت طريقة استخدام بكرة اللصق فى عمل الدائرة بشكل مبسط واستخدام دوائر القص واللصق فى التشكيل.
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