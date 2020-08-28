دمنهور للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة مطروح

يتألق مسرح قصر ثقافة مطروح بإبداعات فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة ، حيث استضاف المسرح فرقة دمنهور للموسيقى العربية، قدمت الفرقة مجموعة متميزه من أغانى الطرب المصرى والتراث الجميل وسط ترحيب السادة الحضور، حضر الحفل مجموعة من رواد قصر الثقافة وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.



