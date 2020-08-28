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فن

بإطلالة صيفية.. مريهان حسين تتألق في أحدث ظهور

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:17 م
مريهان حسين
مريهان حسين
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محمد بدران

شاركت الفنانة مريهان حسين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت  مريهان حسين  باطلالة صيفية جذابة خلال قضاء عطلتها، وعلقت على الصورة، قائلة : "حدوتة مصرية".


يذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وشاركت مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.

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حدوتة مصرية

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on

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