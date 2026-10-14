الأهلي يحسم حقيقة التفاوض مع ثنائي جديد

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، حقيقة ما تردد بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع مصطفى إبراهيم وإبراهيم سامي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر في الأهلي: لم نتفاوض مع مصطفى إبراهيم أو إبراهيم سامي، وكل ما يتردد حول اهتمام النادي بالثنائي كلام عار من الصحة».

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أوغندا، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمباراة، التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة في القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم 24 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالبطولة الأفريقية، والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي، في إطار سعيه للمنافسة على لقب الكونفدرالية الأفريقية.