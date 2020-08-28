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برلمان

بعد توجه الحكومة لإحلالها.. صناعة النواب: 6 سيارات ستختفى من الشارع نهائيا | تفاصيل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:37 م
السيارات القديمة
السيارات القديمة - ارشفية
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حسن رضوان
أيد فوزى فتى أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفقده عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.

وقال "فتى" لـ"صدى البلد"، إن  تحويل السيارات من بنزين الى الغاز الطبيعي  له العديد من المزايا أبرزها يوفر للدولة أكثر من 10 لـ 15 مليار دولار مواد بترولية من سولار وزيت وغيرها فضلا عن كون الغاز الطبيعى صديق للبيئة، لافتًا الى أن مصر  لديها وافرا كبيرا من الغاز الطبيعى والاستغناء عن البنزين سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد القومى.


وأوضح النائب، أن هناك 3 وزارات تعمل على خطة إحلال وتحويل السيارات من بنزين الى غاز طبيعى وهى الصناعة والانتاج الحربى وقطاع الأعمال العام، لافتًا الى أن الدولة ستتحمل جزءا كبيرا من الأقساط السيارات التي سيتم تحويلها للغاز أو استبدالها نهائيا بسيارات جديدة. 

وتابع النائب حديثة:" خلال الـ 4 سنوات القادمة جميع السيارات ستكون كهرباء وغاز طبيعى والمستفيد الأول المستهلك".

واكد النائب، أنه حال تنفيذ الخطة فى استبدال السيارات القديمة هناك سيارات ستختفي من الشارع نهائيا أبرزها، سيارات الـ 128 والشاهين والبيجو والفولكس فاجن والفورد والنصر القديمة وغيرها.

جاء ذلك بعد أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبري الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن ذلك  يأتى في اطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي ولما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي كبير وفِي ذات الوقت يراعي تطبيق أرقي المواصفات الفنية التي تضمن جدارة اداء تلك المركبات".

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