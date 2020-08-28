محافظ جنوب سيناء: إنهاء الربط الإلكتروني بين الديوان العام والمدن

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فريق عمل التحول الرقمي بالمحافظة؛ لإنهاء الربط الإلكتروني بين الديوان العام ومدن المحافظة.





وأشاد المحافظ بمنظومة العمل عقب التأكد من تفعليها مع وفد وزارة المالية ضمن مشروع التحول الرقمي.





كما تابع عن كثب فريق الدعم الفني بالمحافظة بصدد الانتهاء من برنامج الموارد البشرية، وجار الآن السعي للخطوات التنفيذية لبرنامج ميكنة المخازن.





وقد تم تجريب مجموعة من التطبيقات لميكنة الأعمال الإدارية والروتينية بالمحافظة، وذلك في ضوء خطة الدولة في تطبيق منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي.





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