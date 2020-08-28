حذرته ونفذت وعيدها.. سيدة متهمة بقتل زوجها بعد 30 عامًا من العنف الأسري

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يارا زكريا بعد تعرضها للعنف الأسري على مدار ٣٠ عامًا من الزواج قررت زوجة أمريكية الانتقام لنفسها ولكرامتها وقتلت زوجها خلال نومه في مدينة ماكوك بولاية نبراسكا الأمريكية.



وأفادت



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واتصلت لانجدون بالشرطة بعد ذلك ، واكتشف الضباط أنها جلست على أرضية غرفة معيشتها ، وعُثر على جثة لاري هامدة في غرفة نومه.



وقال محقق من قسم شرطة ماكوك لصحيفة لينكولن جورنال ستار إن لانجدون اشتكت من العنف الأسرى لمدة 30 عامًا.



وتزوج



وتم الآن اتهام لانجدون بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى ، وهي محتجزة بدون سند قبل مثولها التالي أمام المحكمة، حسبما ذكرت صحيفة مو كوك جازيت. واتصلت لانجدون بالشرطة بعد ذلك ، واكتشف الضباط أنها جلست على أرضية غرفة معيشتها ، وعُثر على جثة لاري هامدة في غرفة نومه.وقال محقق من قسم شرطة ماكوك لصحيفة لينكولن جورنال ستار إن لانجدون اشتكت من العنف الأسرى لمدة 30 عامًا.وتزوج الزوجان في الأصل في عام 1960، وطلقا في عام 2012 - لكنهما تزوجا مرة أخرى في عام 2013.وتم الآن اتهام لانجدون بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى ، وهي محتجزة بدون سند قبل مثولها التالي أمام المحكمة، حسبما ذكرت صحيفة مو كوك جازيت. وأفادت الشرطة أن لافيتا لانجدون البالغة من العمر 79 عامًا قتلت زوجها لاري ذا الـ 78 عامًا بالرصاص بعد أن حذرته من أنها ستقتله إذا ضربها مرة أخرى - ثم نفذت وعيدها بعد أن ضربها في منزلهما.

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