البرازيل.. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ3.8 مليون حالة

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز عتبة الـ3.8 مليون حالة، بينما تقترب حصيلة الوفيات من الـ120 ألف حالة.





وقالت السلطات إنه تم تسجيل 855 حالة وفاة و43412 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير.





وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 3 ملايين و804 آلاف و803 حالات، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 119 ألفا و504 أشخاص.





يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.





وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الابن الأكبر للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، فلافيو بولسونارو، إنه نتائج اختباراته أثبتت إصابته بفيروس كورونا، الثلاثاء.





ولم يبلغ فلافيو بولسونارو، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ريو دي جانيرو، عن أي أعراض. ويعمل حاليًا من منزله في العاصمة برازيليا.











