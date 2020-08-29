AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل.. إصابات كورونا تكسر حاجز الـ3.8 مليون حالة

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز عتبة الـ3.8 مليون حالة، بينما تقترب حصيلة الوفيات من الـ120 ألف حالة.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 855 حالة وفاة و43412 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 3 ملايين و804 آلاف و803 حالات، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 119 ألفا و504 أشخاص.

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الابن الأكبر للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، فلافيو بولسونارو، إنه نتائج اختباراته أثبتت إصابته بفيروس كورونا، الثلاثاء.

ولم يبلغ فلافيو بولسونارو، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ريو دي جانيرو، عن أي أعراض. ويعمل حاليًا من منزله في العاصمة برازيليا.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع قياسي.. البرازيل تسجل 33846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عقب ظهور أعراض عليه.. الرئيس البرازيلي يجري فحص كورونا

الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

البرازيل: تسجيل نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1233 وفاة

البرازيل تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

وفيات كورونا في البرازيل تتخطى حاجز الـ80 ألف حالة

ترشيحاتنا

على مسؤولية نائب المصري| 17 حالة كورونا بين فريقيّ المصري والأهلي قبل لقائهما غدا

المتهم بقتل زوجته أمام أسرتها في العياط: عاقبتها عشان رفضت ترجع بيتنا

السويسي: القبض على محمود عزت ضربة موجعة للجماعة الإرهابية..فيديو

منال سلامة تغادر المستشفى بعد تعرضها لحادث سير

بدون ماكياج.. زوجة يوسف الشريف تبهر متابعيها بإطلالة مميزة

اعتذر.. أول تعليق من مدحت العدل بعد واقعة التنمر على سعد الصغير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدل الخبز الأبيض بالأسمر..7 نصائح تنسف الكرش

سقط من الطابق الثالث.. صدفة غريبة تنقذ رضيعا من الموت| فيديو

تجنبها.. طبيب أسنان يحذر من الآثار السلبية للكمامة على صحة الفم