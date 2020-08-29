21 فائدة علاجية لـ البابونج .. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد البابونج و استخدامته العلاجية.



فوائد البابونج و استخدامته العلاجية:

1. يعتبر البابونج مزيلًا للتوتر عند النساء ، مهدئ للعضلات الموجودة في الجهاز الهضمي ( المعدة والامعاء ) ، وهو علاج شعبي للمعدة العصبية ، وهو مزيل للضغط النفسي .

2. علاج لآلام العادة الشهرية .

3. يستعمل الاوروبيون البابونج كعلاج للأرق وقلة النوم .

4. يعالج آلام الاعصاب .

5. يعالج امراض الظهر ، والروماتيزم .

6. يحتوي على مضادات التهاب طبيعية ، وهو مسكن ومزيل للتوتر .

7. مفعول طبيعي مزيل لتشنج المعوي ، يهدئ المعدة المتهيجة .

8. يحتوي على مواد طبيعية ذات تأثير قاتل للفطر والباكتيريا .

9. يهدئ وينعم الجلد ويدخل في تركيبة الكريمات والمنظفات ، والبابونج يفيد المرضى المصابين ببشرة حساسة وهشة ، يمزج مع الشامبو ويساعد في تفتيح لون الشعر ، لذا فهو يمزج مع الحنة لإكساب الشعر اللون الاشقر .

10. يعالج التهابات الجلد والحروق وحروق وضربات الشمس والحساسية .

11. يستعمل للغرغرة لتعقيم الفم ومكافحة القروح ، ويسكن وجع الاسنان .

12. يكافح التهييج بالعين .

13. يعالج البابونج امراض البواسير .

14. ملين لطيف يزيل قبوضة المعدة .

15. مزيل للصداع ، خصوصًا الشقيقة .

16. مزيل لالتهابات اللوزتين ، معالج للرشح .

17. مقوي للطاقة الجنسية .

18. ينشط الكبد ، يعالج الريقان .

19. مدر للبول ، يفتت الحصى والرمل .

20. مزيل للنقرس .

21. يزيل البلغم ، يعالج السعال

