21 فائدة علاجية لـ البابونج .. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد البابونج و استخدامته العلاجية.
فوائد البابونج و استخدامته العلاجية:
1. يعتبر البابونج مزيلًا للتوتر عند النساء ، مهدئ للعضلات الموجودة في الجهاز الهضمي ( المعدة والامعاء ) ، وهو علاج شعبي للمعدة العصبية ، وهو مزيل للضغط النفسي .
2. علاج لآلام العادة الشهرية .
3. يستعمل الاوروبيون البابونج كعلاج للأرق وقلة النوم .
4. يعالج آلام الاعصاب .
5. يعالج امراض الظهر ، والروماتيزم .
6. يحتوي على مضادات التهاب طبيعية ، وهو مسكن ومزيل للتوتر .
7. مفعول طبيعي مزيل لتشنج المعوي ، يهدئ المعدة المتهيجة .
8. يحتوي على مواد طبيعية ذات تأثير قاتل للفطر والباكتيريا .
9. يهدئ وينعم الجلد ويدخل في تركيبة الكريمات والمنظفات ، والبابونج يفيد المرضى المصابين ببشرة حساسة وهشة ، يمزج مع الشامبو ويساعد في تفتيح لون الشعر ، لذا فهو يمزج مع الحنة لإكساب الشعر اللون الاشقر .
10. يعالج التهابات الجلد والحروق وحروق وضربات الشمس والحساسية .
11. يستعمل للغرغرة لتعقيم الفم ومكافحة القروح ، ويسكن وجع الاسنان .
12. يكافح التهييج بالعين .
13. يعالج البابونج امراض البواسير .
14. ملين لطيف يزيل قبوضة المعدة .
15. مزيل للصداع ، خصوصًا الشقيقة .
16. مزيل لالتهابات اللوزتين ، معالج للرشح .
17. مقوي للطاقة الجنسية .
18. ينشط الكبد ، يعالج الريقان .
19. مدر للبول ، يفتت الحصى والرمل .
20. مزيل للنقرس .
21. يزيل البلغم ، يعالج السعال