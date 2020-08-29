رشا مجدي: محور المحمودية شريان حياة للإسكندرية وينهي الأزمة المرورية

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن بلدنا هتتغير بأيدينا، لافتة إلى أن الحكومة والقيادة المصرية تحقق كل يوم العديد من الإنجازات على أرض الواقع، وأن المشروعات الكبرى أصبحت منتشرة في كل أرجاء المعمورة وليست مركزة في مكان واحد فقط.





وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تقريبا كل شبر على أرض مصر يقام عليه مشروع، مضيفة أن كل تلك المشروعات ستكون في خدمة البلد، معقبة: "وهتنقلنا نقلة تانية".





وتابعت أن اليوم تم الانتهاء من مشروع محور المحمودية وهو واحد من أهم المشروعات القومية التي تشهدها محافظة الاسكندرية، وكان قيد التنفيذ منذ العديد من السنوات ولكن تم انهائه في تلك الفترة، ويعد شريان حياة للمحافظة.





وذكرت أنه بإنهاء محور المحمودية ستحل الأزمة المرورية الخانقة في تلك المنطقة بمحافظة الإسكندرية.



