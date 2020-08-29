AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رشا مجدي: محور المحمودية شريان حياة للإسكندرية وينهي الأزمة المرورية

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:43 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن بلدنا هتتغير بأيدينا، لافتة إلى أن الحكومة والقيادة المصرية تحقق كل يوم العديد من الإنجازات على أرض الواقع، وأن المشروعات الكبرى أصبحت منتشرة في كل أرجاء المعمورة وليست مركزة في مكان واحد فقط.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفى أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تقريبا كل شبر على أرض مصر يقام عليه مشروع، مضيفة أن كل تلك المشروعات ستكون في خدمة البلد، معقبة: "وهتنقلنا نقلة تانية".

وتابعت أن اليوم تم الانتهاء من مشروع محور المحمودية وهو واحد من أهم المشروعات القومية التي تشهدها محافظة الاسكندرية، وكان قيد التنفيذ منذ العديد من السنوات ولكن تم انهائه في تلك الفترة، ويعد شريان حياة للمحافظة.

وذكرت أنه بإنهاء محور المحمودية ستحل الأزمة المرورية الخانقة في تلك المنطقة بمحافظة الإسكندرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 5.5 مليار جنيه.. مشروع المحمودية شريان جديد للتنمية والحياة

فى ختام فعاليات عيدها القومي.. الشريف: الإسكندرية ستعود لسابق عهدها بجهود أبنائها

بنحقق معادلة صعبة.. تعليق رشا مجدي على إقامة معرض تراثنا للحرف اليدوية 2020

نائبة تستنكر مشاهد المخلفات على جانبي ترعة المحمودية الجديدة

الحكومة توافق على اعتبار "سوق الجملة الجديد" بالإسكندرية مشروعا قوميا

ترشيحاتنا

لن يتوقف مجددا وحارات مخصصة للإسعاف والمطافي والـ BRT.. ماذا تفعل الدولة بالطريق الدائري؟

قليل البخت.. ذهب لشراء سجائر فسقط عليه سقف المتجر

بعد انقلاب السيارة بها.. الجمهور يبحث عن منال سلامة

نجم سلسلة مارفل الراحل.. بطل حقيقي كافح سرطان القولون 4 سنوات دون معرفة أحد

21 فائدة علاجية لـ البابونج .. تعرف عليها

دعاء عاشوراء للمريض مكتوب.. يعجل بالشفاء ويخفف الآلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

رسميا.. هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر.. صور

بسبب الأخبار المزيفة.. يوتيوبر شهير ينتقم من وسائل الإعلام بخدعة جهنمية.. فيديو