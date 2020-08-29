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محافظات

بدء حملة مكافحة القوارض والحشرات بدمياط

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن بدء الحملة السنوية لمكافحة القوارض داخل مدن وقري المحافظة، ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة شهر.

بدأت إدارة ناقلات الامراض لمكافحة  التطهير للحشرات والبعوض والذباب والقوارض في أماكن تجمع القمامة على مستوى جميع الوحدات في جميع الأحياء والمراكز المختلفة على مستوى المحافظة وبمدينة الاثاث بشطا وبعض المنشآت الصحية والحكومية طبقا لخطة موضوعة.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد  وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأن إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض والقوارض تقوم بثلاث حملات سنوية لمكافحة القوارض بالتعاون مع وزارة الزراعة والوحدات المحلية.

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وأشار إلى أن مديرية الصحة بالتنسيق مع الطب البيطرى ومديرية الزراعة قامت  بتوفير كميات من المبيدات والمعدات الخاصة بنشرها، من أجل توسيع نطاق الحملة وتفعيل تأثيرها بشكل أقوى ووضع خط سير معلوم وواضح لها.

وأوضح أن المبيدات المتوفرة حاليا ذات فاعلية قوية على الفئران والقوارض والتى تنتشر بشكل كبير خاصة طوال هذه الفترة.

بدء حملة مكافحة القوارض والحشرات بدمياط
بدء حملة مكافحة القوارض والحشرات بدمياط
بدء حملة مكافحة القوارض والحشرات بدمياط
بدء حملة مكافحة القوارض والحشرات بدمياط
بدء حملة مكافحة القوارض والحشرات بدمياط
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