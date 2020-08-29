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برلمان

برلماني: القبض على الإخواني محمود عزت أصاب الجماعة الإرهابية بالشلل

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:18 م
محمود عزت
محمود عزت
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ماجدة بدوي
وجه النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب التحية والقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية بصفة عامة وجهاز الأمن الوطنى بصفة خاصة بعد نجاحها فى القبض على القيادى الإخوانى الإرهابى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مؤكدا أن هذا النجاح اصاب تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة بالشلل والتخبط.

وقال " الكورانى " فى بيان له أصدره اليوم ان الارهابي محمود عزت كان يعد بمثابة كاتم اسرار جماعة الاخوان الارهابية داخليا وخارجيا وكان هو المدبر الرئيسى للعمليات الارهابية والاجرامية التى كانت تقوم بها العناصر الارهابية من جماعة الاخوان الارهابية مؤكدا ان الارهابى محمود عزت كان يحرك تنظيم جماعة الاخوان الارهابية بعد ان تولى مهام القائم بأعمال المرشد العام لهذه الجماعة المارقة مؤكدًا انه بعد سقوط القيادى الارهابى محمود عزت فان نهاية جماعة الاخوان الارهابية اقتربت بعد الضربات الأمنية الناجحة التى قادتها الاجهزة الأمنية ضد الخلايا الارهابية من هذه الجماعة المارقة.

وناشد النائب محمد الكورانى الشعب المصرى العظيم مساندة جهود الاجهزة الأمنية فى الابلاغ الفورى عن اى تحركات لكل من ينتمون لجماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة متوقعًا ان تسفر الاجهزة والمتعلقات التى كانت بحوزة محمود عزت عن العديد من الأسرار عن جماعة الاخوان الارهابية ومخططاتها الشيطانية والإرهابية ضد الدولة المصرية.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه القبض على محمود عزت وأكدت فيه أنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
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