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محافظات

توقيع الكشف الطبي المجاني على 182 مواطنا في قافلة بـ سفاجا

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:49 م
توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي المجاني على 182 مواطنا في قافلة بـ سفاجا
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ابراهيم جادالله

نظمت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بقيادة الدكتور تامر مرعى، وكيل الوزارة، والدكتورة نصرة سعد منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والدكتور مصطفى فوزى مدير الإدارة الصحية بسفاجا، قافلة طيبة في قرية أم الحويطات.

وأوضحت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا،  أن مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر نظمت قافلة طبية علاجية إلى وحدة أم الحويطات الصحية بمدينة سفاجا على مدار يومى 28 و 29 من أغسطس الجارى، وأسفرت عن الكشف الطبى على 182 مواطن مجانا، فى جميع التخصصات باطنة واطفال وجراحة ونساء وتوليد و عظام واسنان ومعمل تحاليل.

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وأضافت رئيس المدينة أنه تم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع المواطنين مجانا، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالملف الصحى ولضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.

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