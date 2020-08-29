AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول 15 دقيقة.. الأهلي يحاول تسجيل هدف مبكر والمصري يواصل الصمود

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:57 م
الاهلي والمصري
الاهلي والمصري
Advertisements
محمد رشاد
انتهت الربع ساعة الأولى من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنافسه المصري بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد برج العرب فى إطار مباريات الاسبوع الـ 23 من الدوري المصري .

بدأ لاعبو الاهلي بكل حماس ففى الدقيقة الثانية ركلة ركنية لصالح الأحمر من الجهة اليسرى ينفذها علي معلول بكرة مقوسة داخل منطقة الجزاء على رأس مروان محسن الذي يحول الكرة لتمر بجوار القائم الأيسر.

وفى الدقيقة 15 خطأ لصالح الاهلى من على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ينفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالدفاع ولتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس حسام عياد.

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز الوصيف، والذي خاض مباراة الجولة الحالية.

أما المصري فيحل في المرتبة رقم 15 برصيد 21 نقطة ولكن بعدما خاض 19 مباراة فقط، متفوقًا بفارق الأهداف على الجونة صاحب أول مراكز الهبوط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والجونة .. فيديو

في أول لقاء.. الأهلي يكتفي بهدفين دون رد في شباك إنبي.. ويواصل مطاردة الدرع

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وإنبي.. فيديو

بعد 5 دقائق .. القائم يحرم الأهلى من التقدم على الزمالك برأسية بادجي

الدقيقة 12.. زيزو يتقدم للزمالك على الأهلي في القمة 120

القمة 120.. الزمالك يتقدم بهدف لـ زيزو.. والقائم يعاند بادجي والأهلي في الشوط الاول

ترشيحاتنا

نعمل استفتاء وأمشي.. السيسي عن مخالفات البناء: أنا تعبت

9898 حالة إزالة.. خالد قاسم: تصوير جوي لجميع المخالفات فى المحافظات.. فيديو

وزير المالية : 105 مليارات جنيه فائض أولي خلال العام المالي الحالي رغم أزمة كورونا ..فيديو

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

هاني حمودة : القبض على محمود عزت أهم ضربة حدثت علي مدار الـ 7 سنوات السابقة ..فيديو

في 45 دقيقة.. تريزيجيه يسجل "هاتريك" لصالح أستون فيلا في شباك ويكمب وندرز

AdvertisementS

تشكيل الأهلي.. فايلر يفاجئ المصري بثنائي هجومي

رد فعل محمد صلاح بعد خسارة لقب الدرع الخيرية للعام الثاني على التوالي|شاهد

بعد مواجهة آرسنال وليفربول.. النني يتفوق على محمد صلاح

شاهد.. رد فرجاني ساسي على رسالة أحمد عيد عبد الملك بعد أزمة مباراة المقاولون

مرتضى منصور وفرج عامر.. اتحاد الكرة يحيل 10 أسماء إلى لجنة الانضباط

مصادر تونسية لـ صدى البلد: فرجاني ساسي قرر الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم

بالفيديو.. فرحة محمد النني وفريق آرسنال بعد الفوز بـالكأس الخيرية على حساب ليفربول

محمد صلاح يتحدث عن اتهامه بالجنون.. والإصابة اللعينة.. ورعب كورونا.. وهدفه التاريخي في مانشستر يونايتد

في 45 دقيقة.. تريزيجيه يسجل "هاتريك" لصالح أستون فيلا في شباك ويكمب وندرز

شبيه محمد صلاح.. محترف مصري فى إيطاليا يحتفل باعتناق زوجته الإسلام.. فيديو

نجم بيراميدز يغيب عن مباراة الزمالك القادمة

يوفينتوس يدخل في الصورة.. برشلونة يقيل شركة المحاماة التي حررت عقد ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. رائحة الجسم الكريهة تشير إلى الإصابة بالأمراض

بفستان طويل.. منة عرفة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا