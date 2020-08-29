أول 15 دقيقة.. الأهلي يحاول تسجيل هدف مبكر والمصري يواصل الصمود

بدأ لاعبو الاهلي بكل حماس ففى الدقيقة الثانية ركلة ركنية لصالح الأحمر من الجهة اليسرى ينفذها علي معلول بكرة مقوسة داخل منطقة الجزاء على رأس مروان محسن الذي يحول الكرة لتمر بجوار القائم الأيسر.





وفى الدقيقة 15 خطأ لصالح الاهلى من على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ينفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالدفاع ولتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس حسام عياد.





ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بفارق 14 نقطة عن بيراميدز الوصيف، والذي خاض مباراة الجولة الحالية.



أما المصري فيحل في المرتبة رقم 15 برصيد 21 نقطة ولكن بعدما خاض 19 مباراة فقط، متفوقًا بفارق الأهداف على الجونة صاحب أول مراكز الهبوط



