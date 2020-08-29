AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد منحة التعليم العالي.. طالب الفريسكا: ده رزقي وراضي بيه.. وشغلي عشان أساعد أبويا بس

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:59 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الطالب إبراهيم عبد الناصر، الطالب في الثانوية العامة المتفوق الذي يبيع الفريسكا، إنه يعمل في تلك المهنة منذ أن كان في «رابعة ابتدائي»؛ موضحا أنه يعمل في الاجازة فقط

وأضاف، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « أنا أيام الدراسة مبعملش حاجة خالص غير المذاكرة.. أنا مش من رواد السوشيال ميديا، بس دخلت على فيسبوك ايام كورونا؛ علشان أقرا الاخبار واتابع الدنيا».

أكد عبد الناصر، ان من قام بتصويره في الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا، هو دكتور كان يبيع له الفريسكا؛ مرددا: « مفيش ورايا غير الدراسة».

ونوه انه ووالده يعملان في الفريسكا، ووالدته ربه منزل؛ وأنه يرضى برزقه؛ متابعا: «أنا مش بشتغل عشان الفلوس، أنا بشتغل عشان أساعد أبويا، حتى لو بقيت دكتور.. والمنحة اللي جات من التعليم العالي؛ هي رزقي وأنا راضي بيه».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منحلة أخلاقيا وتدعم العنصرية .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي

عمر الإخوان ما كان ليهم أمان.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون نقيب الأطباء

رواد السوشيال ميديا لـ نقيب الأطباء: ركز في شغلك.. واتمشی برجلك علشان تشوف جهود الدولة في مواجهة كورونا

رواد السوشيال ميديا لـ ليلي سويف: محدش بيصدق كلامك

رواد السوشيال ميديا لـ منى مينا: ليه مروحتيش أى مستشفى عزل؟

بين الاغتصاب وإثبات النسب.. حكايات مأساوية لـ أشخاص بلا هوية.. فيديو

ترشيحاتنا

بالفيديو.. فرحة محمد النني وفريق آرسنال بعد الفوز بـالكأس الخيرية على حساب ليفربول

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

9898 حالة إزالة.. خالد قاسم: تصوير جوي لجميع المخالفات فى المحافظات.. فيديو

مصادر تونسية لـ صدى البلد: فرجاني ساسي قرر الرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم

وزير المالية : 105 مليارات جنيه فائض أولي خلال العام المالي الحالي رغم أزمة كورونا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. رائحة الجسم الكريهة تشير إلى الإصابة بالأمراض

بفستان طويل.. منة عرفة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا