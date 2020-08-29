بعد منحة التعليم العالي.. طالب الفريسكا: ده رزقي وراضي بيه.. وشغلي عشان أساعد أبويا بس

قال الطالب إبراهيم عبد الناصر، الطالب في الثانوية العامة المتفوق الذي يبيع الفريسكا، إنه يعمل في تلك المهنة منذ أن كان في «رابعة ابتدائي»؛ موضحا أنه يعمل في الاجازة فقط .





وأضاف، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « أنا أيام الدراسة مبعملش حاجة خالص غير المذاكرة.. أنا مش من رواد السوشيال ميديا، بس دخلت على فيسبوك ايام كورونا؛ علشان أقرا الاخبار واتابع الدنيا».





أكد عبد الناصر، ان من قام بتصويره في الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا، هو دكتور كان يبيع له الفريسكا؛ مرددا: « مفيش ورايا غير الدراسة».



