بسبب التعديات.. نشأت الديهي: الرئيس السيسي غضب كما لم يغضب من قبل.. فيديو

قال الإعلامى نشأت الديهى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي غضب اليوم كما لم يغضب من قبل، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق منطقة الإسكندرية، قضية التعديات التي أنهكت الدولة.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"،أن المشاريع التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بـ محافظة الإسكندرية اعادت الوجه الحضارى لعروس البحر المتوسط، لافتا إلى أن تطوير ترعة المحمودية، التي تمثل شريان النيل ناحية المصب، دليل على أن الدولة تسابق الزمن.
وتابع الديهي من حق الرئيس السيسى أن يفخر بما تم إنجازه خلال 6 سنوات حيث حقق ما لم يتحقق في 60 عاما.
ولفت الديهى إلى أن مشروعات الطرق والمحاور في مدينة الإسكندرية كفيلة بأن تغير من شكل وملامح عروس البحر المتوسط، مستطردًا: "نحن الآن بصدد إعادة تركيب الدولة التي فُككت بفعل فاعل، والرئيس السيسي، أصر أن يكون الإصلاح الوطني على قمة أولوياته".