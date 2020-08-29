شاهد.. صوفينار بملابس البحر

.وظهرت صوفينار مرتدية ملابس البحر الجريئة وقبعة أثناء قضاء إجازتها الصيفية فى إحدى المدن الساحلية، ونالت تفاعل متابعيها وانهالت عليها تعليقات الإعجاب.

يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات إلى جانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد فى الفترة المقبلة.

