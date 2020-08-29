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فن

شاهد.. صوفينار بملابس البحر

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:01 م
صوفينار
صوفينار
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محمد بدران

شاركت الراقصة صوفينار جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

.وظهرت صوفينار مرتدية ملابس البحر الجريئة وقبعة أثناء قضاء إجازتها الصيفية فى إحدى المدن الساحلية، ونالت تفاعل متابعيها وانهالت عليها تعليقات الإعجاب.


يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات إلى جانب مباشرة عملها الفني، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد فى الفترة المقبلة.


كانت أحدث أعمال صوفيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.


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