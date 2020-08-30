برلمانية توجه رسالة للمجالس للتصالح مع المواطنين فى مخلفات البناء

أكدت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا تهاون مع المتخلفين عن دفع مبلغ جدية التصالح مع مخلفات البناء، مشيدة بتصريحات الرئيس السيسي التي أدلى بها امس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية.









وأوضحت "ثابت"، في تصريح لــ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يبني مصر بطريقة مُخططة تبعد كل البعد عن العشوائية، لافتة إلى أن المظهر الحضاري سيعود لمصر في القريب العاجل بمختلف محافظاتها.





وطالبت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، من المجالس المحلية تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يقومون بدفع مبلغ جدية التصالح مع مخلفات البناء، قائلة:"المواطن جي يتصالح لمصلحته والفلوس هتدخل لخزينة الدولة فالمصلحة مشتركة ولازم يكون فيه تعاون أكتر من كدة من جانب المجالس المحلية لتسهيل الإجراءات".





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدلى اليوم بعدد من التصريحات القوية، والصادمة فيما يخص مخالفات البناء ، واستمرارها رغم الإجراءات والتحذيرات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، كما تناول الرئيس عددًا من القضايا الأخرى المهمة.