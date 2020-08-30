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مجلس الوزراء: منحة تعليمية كاملة لطالب الفريسكا في كلية طب الإسكندرية.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:50 ص
الطالب ابراهيم
الطالب ابراهيم
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إبراهيم القادري
قال هاني يونس المستشار الإعلامي باسم رئيس مجلس الوزراء، إن إبراهيم بائع الفريسكا نموذج للتفوق ونموذج للشباب الذي نتمنى أن يكون أولادنا مثله.

وأضاف هاني يونس خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن الشاب إبراهيم بنى نفسه بنفسه واعتمد على  مجهوده لا غير وهو من أسرة بسيطة.

وأوضح هاني يونس، أن الطالب ابراهيم تفوق وحصل على مجموع 99.6 في الثانوية العامة، ولديه رضي داخلي وعرفان لوالدة، مؤكدا أنه  مثال واضح للكفاح.

وتابع: كتبت بوست على فيسبوك للتواصل مع الطالب ابراهيم او مع احد أقاربه وبعدها وصلنا لرقم هاتف خاله وتواصلنا معه في مكالمة جماعية وكان معنا وزير التعليم العالي".

واستطرد أن وزير التعليم العالي قرر منح الطالب ابراهيم منحة كاملة في كلية الطب بالإسكندرية.

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