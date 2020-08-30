ضربة موجعة لـ إنبي قبل مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز اليوم

و يدخل إنبي بقيادة مدربه حلمى طولان مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز خاصة بعد التعادل الأخير أمام أسوان ، ويري الجهاز الفنى لإنبي أن مباراة اليوم تعد نقطة مهمة نحو العودة للمنافسة بقوة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري .





وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك ، وهو ما يجعل مواجهة اليوم قوية بين الفريقين فى ظل سعى الزمالك إلى تعويض خسارة المباراة الأولي ويحتل إنبي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة ، بينما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 42 نقطة .

تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بقيادة حلمى طولان ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.ويأتى ذلك بعد تأكد غياب رامى صبري المدافع الأبرز داخل الفريق والذى يتم الاعتماد عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها بجانب دوره القيادى داخل أرضية الملعب كونه القائد الأول لفريق إنبي " كابتن الفريق " .ويعانى رامى صبري من إصابة عضلية قوية لحقت به خلال مشاركته مع فريقه إنبي فى المباراة الماضية أمام سموحة .