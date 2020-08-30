لتحمي نفسك من الأزمات القلبية.. أسباب ارتفاع ضغط الدم وحيل للتغلب عليه

- من هم الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم؟
- احذر ارتفاعه.. ما هو ضغط الدم الطبيعي؟
- بدون أدوية.. طرق طبيعية لعلاج ارتفاع ضغط الدم
لم يعد ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالشيخوخة، حيث أصبح الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و44 عاما أكثر عرضة للإصابة به أيضا.
ويعد ضغط الدم هو مقياس قوة الدم دفع ضد الدم جدران الأوعية و القلب يضخ الدم إلى الأوعية الدموية التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم.
ويعد ضغط الدم هو مقياس قوة الدم دفع ضد الدم جدران الأوعية و القلب يضخ الدم إلى الأوعية الدموية التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم.
ماهو ضغط الدم الطبيعي؟
تتم كتابة قراءة ضغط الدم على النحو التالي: 120/80 يُقرأ على أنه "120 فوق 80" يسمى الرقم العلوي بالرقم الانقباضي ، والرقم السفلي يسمى الانبساطي النطاقات ويعد ضغط الدم العادي: أقل من 120 فوق 80 (120/80) مرتفع: 120-129 / أقل من 80 أما ارتفاع ضغط الدم : 130-139 / 80-89
هؤلاء أكثر عرضة للإصابة
من جانبها قالت الدكتورة "نيكا جولدنبرج"، الخبيرة المتطوعة في جمعية القلب الأمريكية إنه غالبا ما يربط الناس ارتفاع ضغط الدم بكبار السن، لكن الشباب ليسوا محصنين فهناك العديد من الأسباب التي تجعلهم عرضة لارتفاع ضغط الدم".
وأضافت أنه وفقا لدراسة أجريت مؤخرا أن السبب وراء مخاطرة تعرض الشباب لارتفاع ضغط الدم والأكثر شيوعا بين الشباب هى ارتفاع معدلات السمنة حيث يميل الشباب أيضا إلى تناول الكثير من الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والكثير منهم لا يحصلون على قدر كاف من التمارين الرياضية.
أسباب دقيقة لارتفاع ضغط الدم
والأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم غير معروفة ، ولكن هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا منها:
- التدخين
- زيادة الوزن أو السمنة
- قلة النشاط البدني
- كثرة الملح في النظام الغذائي
- كثرة استهلاك الكحول (أكثر من مشروب أو مشروبين في اليوم)
- ضغط عصبى
- كبار السن
- علم الوراثة
- تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم
- فشل كلوي مزمن
- اضطرابات الغدة الكظرية والغدة الدرقية
- توقف التنفس أثناء النوم
حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع
يلعب أسلوب الحياة دورًا رئيسيًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي دمج بعض التغييرات في نمط الحياة إلى خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي ولتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب يمكن علاج الضغط المرتفع لتحمي نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة.. إليك حيل سريعة لـ علاج الضغط المرتفع وبعض المشروبات المذهلة لتقليل الضغط المرتفع
فقدان الوزن
تعد أبرز أسباب الضغط المرتفع هى زيادة الوزن و اضطراب التنفس أثناء النوم مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم، ويعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم فقد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
أحر التوقف عن الدواء
وفقا لموقع هيلث يعد من الخطر أن يتوقف مريض الضغط العالى عن تناول الدواء بل عليه تجنب أيضا الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.
ـأعشاب صحية
تعد الأعشاب الطبيعية فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم ويعد الدوم من المشروبات التي تنظم ضغط الدم فهو يرفع الضغط المنخفض ويخفض الضغط العالي كما يقلل من الكوليسترول الضار، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.
ممارسة الرياضة
يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.