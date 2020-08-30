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حوادث

عاطلان وسائق توك توك وراء سرقة سيارة بالإكراه في القليوبية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:14 م
السيارة المسروقة
السيارة المسروقة
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة كرهًا عن قائدها بالقليوبية وضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم بندقية خرطوش .

تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (سائق بإحدى الشركة ، ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) بأنه حال قيادته سيارة ملاكى"ملك مدير الشركة محل عمله" وسيره بطريق ترعة الإسماعيلية فوجئ بمركبة "توك توك" يستقلها (3) أشخاص مجهولين وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش) قاموا بتهديده وإجباره على التوقف والنزول من السيارة وإستولوا عليها كرهًا عنه وهربوا.

على الفور انتقلت قوة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى محل البلاغ ، وبتتبع خط سير هروب الجناة أمكن ضبط السيارة المستولى عليها والمتهمين (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - سائق توك توك المستخدم فى ارتكاب الواقعة) وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد4 طلقات من ذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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