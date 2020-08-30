بسبب كورونا .. أطباء الدقهلية تعلن ارتفاع حصيلة شهدائها إلى 24

نعت نقابة أطباء الدقهلية اليوم الأحد، الدكتور صالح العواد مفتش مكتب الصحه باجا سابقا و الدكتور ايمن حسين ناصف استشاري الباطنة بمستشفى أجا المركزي، واللذان توفيا متأثرين بإصابتها بفيروس كورونا.





وكانا الطبيبان قد أصيبا بفيروس كورونا -بحسب بيان- إلا أن حالتهما تدهورت رغم تلقيهم العلاج اللازم إلا أنهما توفيا متأثريت بإصابتها بالفيروس.





وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية أنه بوفاة الطبيبان يصبح عدد شهداء الاطباء،بالدقهلية ٢٤ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتم إضافتهما لقائمة الشرف التي تضم جميع شهداء النقابة في معركة كورونا و والتى تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.





يذكر ان لوحة الشرف كانت تضم ٢٢ طبيب وهم الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف و الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور على هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية.



