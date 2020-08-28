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محافظات

الشهيدة 22.. أطباء الدقهلية تنعى الدكتورة وجنات ضحية كورونا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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همت الحسينى
نعت نقابة أطباء الدقهلية اليوم الجمعة، فى بيان الدكتورة وجنات توفيق رئيس قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصى "العام القديم " والتى توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

كانت الدكتورة وجنات توفيق، أصيبت بفيروس كورونا عقب تعرضها للعدوى نتيجة عملها وتم عزلها منزليا وعندما تدهورت حالتها تم نقلها إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

من جانبه قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية أن الطبيبة وجنات تعد الشهيدة رقم ٢٢ بين أطباء الدقهلية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتم إضافتها لقائمة الشرف التي تضم جميع شهداء النقابة في معركة كورونا و والتى تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

يذكر ان لوحة الشرف كانت تضم 21 طبيب وهم الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف و الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور على هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطره والدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقا، والدكتور على المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس العام، والدكتور عبدالوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصوره الدولي، والدكتور جميل عطاالله يوسف، استشاري الأطفال بميت غمر والدكتور عبدالعزيز بندق استشاري الباطنة والسكر بعيادة الفردوس الشاملة للتامين الصحى بالمنصورة والدكتور خيرى مسعد استشاري ورئيس قسم الباطنة بمستشفى نبروه سابقا.
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