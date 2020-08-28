الشهيدة 22.. أطباء الدقهلية تنعى الدكتورة وجنات ضحية كورونا

نعت نقابة أطباء الدقهلية اليوم الجمعة، فى بيان الدكتورة وجنات توفيق رئيس قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصى "العام القديم " والتى توفيت متأثرة بإصابتها ب فيروس كورونا.





كانت الدكتورة وجنات توفيق، أصيبت بفيروس كورونا عقب تعرضها للعدوى نتيجة عملها وتم عزلها منزليا وعندما تدهورت حالتها تم نقلها إلى مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.





من جانبه قال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية أن الطبيبة وجنات تعد الشهيدة رقم ٢٢ بين أطباء الدقهلية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتم إضافتها لقائمة الشرف التي تضم جميع شهداء النقابة في معركة كورونا و والتى تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.



