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أخبار العالم

بإجمالي 84636 حالة.. الكويت تسجل 412 إصابة جديدة بـ كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:52 م
الكويت تسجل 412
الكويت تسجل 412 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 84636 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل حالتين وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 530 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وبيّن أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7456 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 657
حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 76650 حالة.
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