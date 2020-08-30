"فاطمة الزهراء" ابنة الدقهلية: عرفت أنى الأولى على مستوى الجمهورية من وسائل الإعلام وأمنيتى مهندسة ديكور

سادت حاله من السعاده والفرحة اسرة الطالبه فاطمه الزهراء كامل عبد الرحمن الاطرش ابنة مركز المطرية بمحافظة الدقهلية والحاصله على المركز الاولى على مستوى المدارس الثانوية الفنية الصناعية "اعداد مهنى حيث حصلت على مجموع ٤٦٦من ٥٠٠ درجة من مدرسة الثانوية الصناعية بنات بالمطرية ,





حيث اطلقت الزغاريد و قامت الاسرة بتوزيع الحلوى على الجيران والاصدقاء تعبيرا عن الفرحه حيث حققت بان تكون من اوائل الجمهورية حيث قالت فاطمه" لم احصل مجموع الثانوي العام وقررت ان التحق بالثانوي الصناعي واحقق حلمى بأن اكون مهندسة ديكور ولى شركتى الخاصه احقق فيها ذاتى كما زادنى الطموح ان اكون من المتفوقات حيث وجدت الكثيرين من طلبه وطالبات يفعلن ذلك وهناك من رفضوا دخول الثانوى ومعاناته حيث لا يحقق كل من يدخله حلمه والحمد لله رغم ازمة كورونا الا اننى اعتمدت على الله ثم نفسى والدروس حيث كانت لدى ثقتى الكبيرة فى تحقيق الحلم".





واضافت الطالبة المتفوقة" علمت بأننى ضمن الاوائل خلال وسائل الاعلام والتواصل االاجتماعى وانتابتنى سعاده كبيره وبكاء شديد انا و كل افراد الاسره من الفرحه حيث منا الله عليا بالنجاح والتفوق " وواصلت انها كانت تحرص على المذاكره دائما بجانب الدروس التى تأخذها فقد كانت تحصل على المراكز الاولى على مستوى المدرسه فى الصف الاول والثانى وكانت تضع امام عينها ان تجتهد لتكون من المتفوقين والاوائل وتحقق حلمها حيث وجهت الشكر الى كل من وقف بجانبها خاصة والدها ووالدتها الذين كانوا يوفرون لها الجو الهادئ للمذاكره لتحقق طموحها بان تصبح مهندسة ديكور.





فيما قال والد فاطمه و الذى يعمل مدرس أول حاسب بمدرسة النصر الابتدائية " فضل الله كبير والحمد لله نجاح فاطمة ازال كل تعبى فقد كنت مريض خلال الفترة الماضيه وعلمى بخبر انها ضمن الاوائل ازال كل التعب و الحمد لله فاطمه اجتهدت وحصدت فقد كنت متوقع لها ذلك واتمنى ان اراها كما تريد وتتمنى وتصبح مهندسه ديكور".