AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"فاطمة الزهراء" ابنة الدقهلية: عرفت أنى الأولى على مستوى الجمهورية من وسائل الإعلام وأمنيتى مهندسة ديكور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:45 م
الطالبة فاطمة الزهراء
الطالبة فاطمة الزهراء وسط أسرتها
Advertisements
همت الحسينى
سادت حاله من السعاده والفرحة اسرة الطالبه فاطمه الزهراء كامل عبد الرحمن الاطرش ابنة مركز المطرية بمحافظة الدقهلية والحاصله على المركز الاولىعلى مستوى المدارس الثانوية الفنية الصناعية "اعداد مهنى حيث حصلت على مجموع ٤٦٦من ٥٠٠ درجة من مدرسة الثانوية الصناعية بنات بالمطرية ,

حيث اطلقت الزغاريد و قامت الاسرة بتوزيع الحلوى على الجيران والاصدقاء تعبيرا عن الفرحه حيث حققت بان تكون من اوائل الجمهورية حيث قالت فاطمه" لم احصل مجموع الثانوي العام وقررت ان التحق بالثانوي الصناعي واحقق حلمى بأن اكون مهندسة ديكور ولى شركتى الخاصه احقق فيها ذاتى كما زادنى الطموح ان اكون من المتفوقات حيث وجدت الكثيرين من طلبه وطالبات يفعلن ذلك وهناك من رفضوا دخول الثانوى ومعاناته حيث لا يحقق كل من يدخله حلمه والحمد لله رغم ازمة كورونا الا اننى اعتمدت على الله ثم نفسى والدروس حيث كانت لدى ثقتى الكبيرة فى تحقيق الحلم".

واضافت الطالبة المتفوقة" علمت بأننى ضمن الاوائل خلال وسائل الاعلام والتواصل االاجتماعى وانتابتنى سعاده كبيره وبكاء شديد انا و كل افراد الاسره من الفرحه حيث منا الله عليا بالنجاح والتفوق " وواصلت انها كانت تحرص على المذاكره دائما بجانب الدروس التى تأخذها فقد كانت تحصل على المراكز الاولى على مستوى المدرسه فى الصف الاول والثانى وكانت تضع امام عينها ان تجتهد لتكون من المتفوقين والاوائل وتحقق حلمها حيث وجهت الشكر الى كل من وقف بجانبها خاصة والدها ووالدتها الذين كانوا يوفرون لها الجو الهادئ للمذاكره لتحقق طموحها بان تصبح مهندسة ديكور.

فيما قال والد فاطمه و الذى يعمل مدرس أول حاسب بمدرسة النصر الابتدائية " فضل الله كبير والحمد لله نجاح فاطمة ازال كل تعبى فقد كنت مريض خلال الفترة الماضيه وعلمى بخبر انها ضمن الاوائل ازال كل التعب و الحمد لله فاطمه اجتهدت وحصدت فقد كنت متوقع لها ذلك واتمنى ان اراها كما تريد وتتمنى وتصبح مهندسه ديكور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مريم إسماعيل الأولى علمي علوم: أبويا وأمي ساندوني فى كل شىء وسألتحق بكلية الطب

البيت كله بكى من الفرحة.. الأول علمي علوم يروي كواليس استقباله مكالمة وزير التعليم

الثالث مكرر علمي رياضة: "تعبت كتير في المذاكرة.. وحلمي كلية هندسة"

الأولى ثانوية عامة أدبي دمج: سعيدة بتفوقي وأمنيتي أكون سفيرة

والد الثالث مكرر علمى رياضة بالدقهلية: ابنى فرحنا وربنا كافأه لأنه مجتهد

الثالثة على الجمهورية في الثانوي الصناعي لـ «صدى البلد» : والدي سر تفوقي .. صور

ترشيحاتنا

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ 3 سيناريوهات تحسم وجهة مو القادمة

مهم للجميع.. طرق طبيعية لضبط هرمون النمو

بحضور النقيب العام.. «جنايات المنيا» تؤجل محاكمة محامين مغاغة

كورونا يهدد أحلام القطبين .. الكاف يدرس تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد الإفراج عن سيارة ياسمين صبري.. تاريخ نشأة الضرائب وتحصيلها من عصور قبل الميلاد حتى اليوم

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع شركة "إيني" وتذليل أي عقبات في أعمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. تجنب تناول هذه الأطعمة على الفور

أفضل أنواع الفيتامينات .. 10 مكملات غذائية يحتاجها الرجال والنساء