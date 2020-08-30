أول الجمهورية بالثانوي الصناعي في البحيرة: حصلت على المركز الثاني في الإعدادية وفضلت التعليم الفني من أجل الهندسة

وسط أجواء من الفرحة والزغاريد، استقبلت أسرة أسامة رمضان على الجرف، الطالب بالصف الثالث الثانوي الفني الصناعي، بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، خبر حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية الفنية الصناعية بمجموع ٦٨٩.٥.





و أكد "أسامة"، أن والده شجعه على الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، عقب حصوله على المركز الثاني علي مستوي المحافظة في المرحلة الإعدادية، حتى يلتحق بكلية الهندسة من خلالها بتحصيل الدروس والمذاكرة أولا بأول.





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وأضاف، "أسامة" الطالب بمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دمنهور، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، انه تخصص في تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف، مشيرًا إلى أن سبب فوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية أنه كان يخرج من المدرسة في الثانية ظهرا، ويقوم بتحصيل كافة دروسه حتى موعد نومه.





وأكد "أسامه"، أنه وضع نصب عينيه عند التحاقه بمدرسة شركة مياه الشرب بدمنهور، السعي والاجتهاد لتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الهندسة شعبة مدني، لافتا إلى أنه استغل فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، في تكثيف المذاكرة على مدار اليوم.





من جانبه أعرب رمضان علي الجرف، والد الأول على الجمهورية في إمتحانات الثانوية الفنية الصناعية، عن فرحته بتفوق نجله وحصوله على المركز الأول، مشيرًا إلي أنه رفض التحاقه في الثانوية العامة خوفًا عليه من الضغط النفسي.





وأشار "الجرف"، إلي أن التعليم الفني عصب العملية التعليمية و يجب الإهتمام به وتسليط الضوء عليه أكثر من ذلك، موضحًا أن التعليم الفني يواجه مشكلة كبرى تتعلق بالثقافة السائدة بالمجتمع التى تعتبر التعليم الفنى غير مُجدى وبالتالى يعزفون عن تعليم أبنائهم بها و يظل الإهتمام فقط بالثانوية العامة.

