AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أول الجمهورية بالثانوي الصناعي في البحيرة: حصلت على المركز الثاني في الإعدادية وفضلت التعليم الفني من أجل الهندسة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:44 م
الطالب أسامة رمضان
الطالب أسامة رمضان مع أسرته
Advertisements
اسماء الجنبيهي

وسط أجواء من الفرحة والزغاريد، استقبلت أسرة أسامة رمضان على الجرف، الطالب بالصف الثالث الثانوي الفني الصناعي، بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، خبر حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية الفنية الصناعية بمجموع ٦٨٩.٥.


و أكد "أسامة"، أن والده شجعه على الالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، عقب حصوله على المركز الثاني علي مستوي المحافظة في المرحلة الإعدادية، حتى يلتحق بكلية الهندسة من خلالها بتحصيل الدروس والمذاكرة أولا بأول.


اقرأ أيضا : 

الأول جمهورية في الثانوي الصناعي بالبحيرة: حلم الالتحاق بكلية الهندسة تحقق بعد رفض والدي الثانوية العامة


وأضاف، "أسامة" الطالب بمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دمنهور، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، انه تخصص في تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف، مشيرًا إلى أن سبب فوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية أنه كان يخرج من المدرسة في الثانية ظهرا، ويقوم بتحصيل كافة دروسه حتى موعد نومه.


وأكد "أسامه"، أنه وضع نصب عينيه عند التحاقه بمدرسة شركة مياه الشرب بدمنهور، السعي والاجتهاد لتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الهندسة شعبة مدني، لافتا إلى أنه استغل فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، في تكثيف المذاكرة على مدار اليوم.


من جانبه أعرب رمضان علي الجرف، والد الأول على الجمهورية في إمتحانات الثانوية الفنية الصناعية، عن فرحته بتفوق نجله وحصوله على المركز الأول، مشيرًا إلي أنه رفض التحاقه في الثانوية العامة خوفًا عليه من الضغط النفسي.


وأشار "الجرف"، إلي أن التعليم الفني عصب العملية التعليمية و يجب الإهتمام به وتسليط الضوء عليه أكثر من ذلك، موضحًا أن التعليم الفني يواجه مشكلة كبرى تتعلق بالثقافة السائدة بالمجتمع التى تعتبر التعليم الفنى غير مُجدى وبالتالى يعزفون عن تعليم أبنائهم بها و يظل الإهتمام فقط بالثانوية العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السادس مكرر بالثانوية العامة: ما صدقتش نفسي وانا بكلم وزير التعليم

أول الدبلومات الفنية: علمت أنني من الأوائل من صدى البلد.. وأحلم بدخول كلية الهندسة

الثالثة على الجمهورية في الثانوي الصناعي لـ «صدى البلد» : والدي سر تفوقي .. صور

الأول جمهورية في الثانوي الصناعي بالبحيرة: حلم الالتحاق بكلية الهندسة تحقق بعد رفض والدي الثانوية العامة

الأول على الجمهورية ثانوي صناعي: لم أتلق اتصالاً من وزير التعليم.. والدبلومات الفنية أصعب من الثانوية العامة.. صور

ترشيحاتنا

بعد الحادثة.. منال سلامة: الحمد لله ربنا نجاني أنا وبنتي من الموت

السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع شركة "إيني" وتذليل أي عقبات في أعمالها

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.. بعد قليل

بعد توجيه الرئيس السيسي.. 8 حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء

لميس جابر: الصعايدة ميعرفوش القهوة وبيشربوا الشاى معدوم أجله غليان .. فيديو

الخطيب وأبوتريكة الأبرز.. تكريم لاعبي نادي الـ 100 بوضع أسمائهم على جدران الجبلاية

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع شركة "إيني" وتذليل أي عقبات في أعمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. تجنب تناول هذه الأطعمة على الفور

أفضل أنواع الفيتامينات .. 10 مكملات غذائية يحتاجها الرجال والنساء