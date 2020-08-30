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الإفتاء تحذر من بناء المساجد على أرض مخالفة.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:18 م
دار الأفتاء
دار الأفتاء
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حمزة شعيب
كشف الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الفتوى المصرية، عن الحكم الشرعي لبناء مسجد على أرض زراعية أو أرض ملك الدولة، قائلا "هذا الأمر غير جائز، وحرام شرعا".

وأضاف "عمران"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "هذا ليس بناء للتعمير، ولكنه تحايل على القانون؛ لإيجاد طريقة للبناء بحجة وجود المسجد على أرض زراعية أو أملاك للدولة".

وتابع أمين دار الفتوى "ينطبق قول الله تعالى علي هذا الموقف كما ذكر في كتابه العزيز "فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَٰنَهُۥ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍۢ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ".

وأكد أن "ما يحدث في هو مخالفة لأمر الدولة وفساد في الأرض والله لا يحب الفساد".

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