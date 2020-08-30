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حوادث

ضبط مدرس أثناء إلقاء "حصص دراسية" داخل سنتر بدون ترخيص في المحلة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:16 م
ضبط سنتر دروس خصوصية
ضبط سنتر دروس خصوصية بالمحلة
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احمد علي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية ، من ضبط مدرس لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" وتجميع عدد من الطلاب بأحد العقارات بمنطقة الرجبي بدائرة قسم أول المحلة وحرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة ،بورود بلاغا من أحد المواطنين بقيام مدرس يدعي "ع. ا" بإعطائه دروس خصوصية لعدد كبير من الطلاب داخل سنتر تعليمى بأحد العقارات بمنطقة الرجبي بدائرة القسم. 

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ، وتم ضبط ( المدرس – مقيم بمحل البلاغ ) لقيامه بإدارة شقة سكنية بالعقار محل البلاغ كسنتر تعليمى للطلبة ، وتبين تواجد عدد من الطلاب وتم صرفهم وغلق المكان .
ضبط مدرس أثناء إلقاء "حصص دراسية" داخل سنتر بدون ترخيص في المحلة
ضبط مدرس أثناء إلقاء "حصص دراسية" داخل سنتر بدون ترخيص في المحلة
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