ضبط مدرس أثناء إلقاء "حصص دراسية" داخل سنتر بدون ترخيص في المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية ، من ضبط مدرس لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" وتجميع عدد من الطلاب بأحد العقارات بمنطقة الرجبي بدائرة قسم أول المحلة وحرر محضر بالواقعة.









تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة ،بورود بلاغا من أحد المواطنين بقيام مدرس يدعي "ع. ا" بإعطائه دروس خصوصية لعدد كبير من الطلاب داخل سنتر تعليمى بأحد العقارات بمنطقة الرجبي بدائرة القسم.



