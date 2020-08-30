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أخبار العالم

التحالف العربي يتصدى.. الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرة مسيرة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:21 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي اليمنية باتجاه مطار أبها الدولي. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، قوله "الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي في عمل إرهابي ووحشي".

وأضاف "نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار  ولله الحمد".

وفي وقت سابق، دعت الحكومة اليمنية الشعب إلى أن يهبوا لنجدة بلدهم وحاضرهم ومستقبلهم، وحمايته من الميليشيات الحوثية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: "إن الجماعة تعمل  على غسل عقول أبنائنا وبناتنا، وتدمير النسيج الاجتماعي، وضرب السلم الأهلي، وهويتهم العربية الأصيلة، وتحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية".

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات سابقة له، أن إحياء الميليشيات ذكرى "عاشوراء" في العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي مناطق سيطرتها، على الطريقة الإيرانية، وإرغام المواطنين على أداء شعائرها المستوردة من طهران، يؤكد تبعيتها المطلقة لنظام الملالي، ومضيها في محاولة مسخ هوية اليمنيين، وفرض معتقداتها الدخيلة على المجتمع.
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