خطوة بخطوة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

قدمت الشيف نجلاء الشرباشي طريقة تحضير عجينة البيتزا عبر برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".



مقادير عجينة بيتزا:

كيلو دقيق

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء للعجن

نصف كوب لبن بودرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير عجينة بيتزا:

-يسخن الفرن على درجة حرارة 180

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تجهز صواني بيتزا

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تخلط جميع المكونات الجافة معا في العجان.



-يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام ويشكل العجين.



* تترك لتختمر نحو ساعة.



* يقسم العجين ويفرد في صواني البيتزا.



* تضاف الصلصة على الوجه.



* تضاف الحشوات المختلفة.