خطوة بخطوة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

قدمت الشيف نجلاء الشرباشي طريقة تحضير عجينة البيتزا عبر برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير عجينة بيتزا:
كيلو دقيق
نصف كوب زيت
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء للعجن
نصف كوب لبن بودرة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
طريقة تحضير عجينة بيتزا:
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180
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تجهز صواني بيتزا
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تخلط جميع المكونات الجافة معا في العجان.
-يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام ويشكل العجين.
* تترك لتختمر نحو ساعة.
* يقسم العجين ويفرد في صواني البيتزا.
* تضاف الصلصة على الوجه.
* تضاف الحشوات المختلفة.