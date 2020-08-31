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خطوة بخطوة.. طريقة تحضير عجينة البيتزا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الشيف نجلاء الشرباشي طريقة تحضير عجينة البيتزا عبر برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير عجينة بيتزا:
كيلو دقيق 
نصف كوب زيت
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
ماء للعجن
 نصف كوب لبن بودرة 
ملعقة صغيرة ملح 
ملعقة كبيرة سكر

طريقة تحضير عجينة بيتزا:
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180
 -
تجهز صواني بيتزا
 -
تخلط جميع المكونات الجافة معا في العجان.


-يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام ويشكل العجين.
 
* تترك لتختمر نحو ساعة.
 
* يقسم العجين ويفرد في صواني البيتزا.
 
* تضاف الصلصة على الوجه.
 
* تضاف الحشوات المختلفة.

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